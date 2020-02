Andrea Adamo: Portugali ralli on Tänakule hea võimalus autoga harjumiseks

Tänaku ja Sordo jaoks on Portugalis osalemine hea ettevalmistus märtsi keskel Mehhikos kruusateedel toimuvaks MM-ralliks. Tänaku jaoks on sel nädalavahetusel toimuv Portugali etapp esimene võistlus Hyundaiga kruusarallil.

"See on hea võimalus Tänakule autoga paremini harjumiseks" rääkis Hyundai tiimipealik Andrea Adamo WRC kodulehe vahendusel. "Asi pole siiski ainult selles või masina testimises, vaid kogu sõus. Nagu eelmistel aastal, hakkame ka tänavu sõitjatega erinevatel rallidel osalema ja seda mitte ainult Tänakuga, vaid ka teiste meestega."

"Meil on kohalikke importijaid, kes näevad palju vaeva, et meid rallidele tuua," jätkas Adamo. "On väga tore nendega seotud olla ja autosid laiemale publikule nähtavale tuua. See on hea võimalus fännidele näha sõitjaid ja autosid rohkem, kui korra aastas seal toimuval WRC-etapil."

Lisaks Tänakule ja Sordole saab Hyundaiga Portugalis kihutada ka venelane Nikolai Gryazin. 22-aastane venelane keerab Hyundai i20 R5 masina rooli.

Rallye Serras de Fafe e Felgueiras sõidetakse 28. - 29. veebruarini.