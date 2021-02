Andrea Adamo: õppisime Monte Carlo vigadest ja olime Arktikaks paremini valmis

"Ütlesin peale Montet, et ainult võit tooks meid tagasi tasemele, kus me olema peame. Montes tegime enamus asju valesti. Pidime siin olema rohkem keskendunud ja paremini valmistunud. Ja ma arvan, et mu tiim on teinud imelist tööd. Saime oma vigadest aru ja ka mina tegin Montes vigu. Olen alati olnud oma meestele kilbiks. Mina kaotan, meie võidame," rääkis Adamo.

Adamolt küsiti eraldi kommentaari punktikatselt teise koha võtnud iirlase Craig Breeni kohta. "Oleksin näinud teda meelsamini terve eilse päeva kiiresti sõitmas. Aga vähemalt tuli ta neljandaks - koht, kus palusimegi tal olla," vastas ta.

Arktika ralli lõppseis:

MM-sarja üldseis:

1. Rovanperä 39

2. Neuville 35

3. Ogier 31

4. Evans 31

5. Tänak 27

6. Breen 16

7. Katsuta 14

8. Sordo 11

9. Solberg 8

10. Mikkelsen 6