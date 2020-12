Andrea Adamo: olen õnnelik, et selle päeva üle elasime

Hyundai sõitjatest on Dani Sordo liider ja Ott Tänak viies, aga Thierry Neuville jäi tänasel kolmandal katsel raja äärde.

"Olen õnnelik, et selle imelise päeva kahe Hyundai autoga üle elasime. Dani ja Ott on teinud ülimalt keerulistes tingimustes väga head tööd. Thierry tegi vea, mis meid võistkondliku MM-tiitli eest võitlemisel ei aita. Pealegi pole tal nüüd mingit võimalust individuaalseks maailmameistriks tulla. Aga see on ralli ja selliseid asju võib juhtuda," rääkis Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Hetkel ei jää meil midagi muud üle kui liidrikohta nautida. Samal ajal peame keskendumist säilitama, sest homme on oodata järjekordset keerulist päeva," lisas itaallane.