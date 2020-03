Andrea Adamo: olen kindel, et Tänak oleks ilma avariita olnud võiduheitlusele lähemal

"Me ei saa eitada, et on olnud keeruline ralli mitmel erineval põhjusel," sõnas Adamo meeskonna pressiteate vahendusel. "Oleksime pidanud lõpetama parematel positsioonidel ja me pole suutnud tulla toime auto soorituse parandamisega. Kas see on piisav, seda ma ei tea."

"Peame sügavalt oma vigu analüüsima, et neid tulevikus vältida. Hooaeg on veel pikk. Olen kindel, et Ott oleks ilma reedel juhtunud avariita olnud palju lähemal võiduheitlusele," viitas Adamo reedel toimunud neljandale kiiruskatsele, kus Tänak vedrustuse lõhkumisega 45 sekundit kaotas.

"Ta suutis siiski võtta teise koha, mis on meeskonna jaoks väga hinnaline tulemus," lisas itaallane. "Thierry Neuville'l oli samuti suurepärane nädalavahetus, aga paraku ei suutnud ta meie eksimuse tõttu head resultaati koju tuua. Ta ei väärinud sellist tulemust."