Andrea Adamo: Ogier', Tänaku ja Neuville'i suguseid sõitjaid on rallimaailmale vaja

DirtFishi ralliportaal meenutab, et Hyundai boss Adamo ja Toyota sõitja Ogier pole alati kõiges ühel meelel olnud. Näiteks pole Ogier'le alati meeldinud Adamo tiimikäsklused Hyundais. Siiski on kahe mehe vahel suur austus.

"Kui Ogier lõpetab karjääri, jään teda igatsema. Ausalt. Jään alati igatsema tarku, kavalaid ja pühendunud inimesi," sõnas Adamo DirtFishi vahendusel. "Temalt on palju õppida."

"Kui tema CV-d kommenteerida, siis kurat... Mina ei pea midagi ütlema, CV räägib iseenda eest. Minu iidol on alati olnud Walter Röhrl (kahekordne autoralli maailmameister - toim). Röhrl võidutses Monte Carlos nelja erineva autotootjaga, kuid nüüd on Ogier selle ületanud!"

"Ogier', Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i suguseid inimesi on rallimaailmas vaja. Minu jaoks on autoralli autotootjate sport, aga autotootjad on seal olemas, sest inimestel on vaja kellelegi kaasa elada," arutles Adamo, tuues eraldi välja just Ogier'.

Adamo lisas, et Ogier on üks targemaid sõitjaid, keda ta näinud on. "Te teate, et mulle on alati meeldinud õppida inimesi ning saada aru, kuidas nad end arendavad. Ogier on alati olnud tark ja otsekohene. Inimesed räägivad, et mina olen halastamatu. Mina ei ole halastamatu, hoopis tema on. Ogier'-sugust inimest jääb motosport igatsema."