Andrea Adamo: näen vaeva, et Mikkelsen ja Breen Hyundai juures hoida

Hyundai põhisõitjad on 2020. aastaks selged: Ott Tänak, Thierry Neuville, Dani Sordo ja Sebastien Loeb. Ainus võimalus on luua B-tiim ja see Adamo eesmärk ongi.

"Peame Mikkelseni ja Breeniga läbirääkimisi. Teeme kõvasti tööd, et neid meie juures hoida. Teame, et (Citroeni loobumise tõttu) on WRC-sarjas senisest vähem autosid - kõik, mida teha saan, on neid juurde tekitada," rääkis Adamo Autospordile.

Hyundail oli B-tiim ka enne 2017. aastat, kui hakati sõitma uue generatsiooni WRC-autodega.