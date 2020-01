Andrea Adamo: minu töö on panna Tänak ennast mugavalt tundma

Mullu meeskondlikus arvestuses MM-tiitli võitnud Hyundai sai uueks hooajaks vägeva täienduse, kui meeskonda toodi valitsev maailmameister Ott Tänak. Koos Tänakuga teeb täishooaja kaasa belglane Thierry Neuville, kolmandat autot hakkavad jagama üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ning Dani Sordo.

Meeskonna bossi Adamo sõnul on tema ülesanne võistkonnast parim välja pigistada. "Ma tulen mägedest, seega hoian ma jalad alati maas. Ma ei ole unistaja, aga kui oleksin, siis loodaksin Lancia meeskonna stiilis domineerimist, mis neil 1988. aastal algas (Lancia võitis aastatel 1987-1992 kuus meeskondliku MM-tiitlit järjest - K.R.)."

"Meie eesmärk on võita MM-tiitel," jätkas itaallane. "Selleks, et võita, tuleb kõigest kõige paremat omada. Sõitjate valik on peamine. Meil võib olla rallimaailma parim auto, aga heade sõitjateta pole sellest kasu."

Kuidas on Tänak Hyundais seni kohanenud? "Minu töö on panna ta ennast mugavalt tundma," vastas Adamo. "Ma ei pane teda tundma nagu kodus, sest kodus on mu pere ja sõbrad. Tahan aga, et Tänak tunneks ennast mugavalt, mis tähendab, et me võtame ta vastu, kuulame teda ja reageerime tema soovitustele.