Andrea Adamo: meeskondade otsus ralli ära jätta oli üksmeelne

"Kõik osapooled jõudsid üksmeelsele otsusele peatada täna Mehhiko Ralli, kuna rallikommuuni jaoks on koju jõudmine üha raskemaks muutumas," rääkis Hyundai pealik Andrea Adamo WRC kodulehe vahendusel. "Olukord on iga tunniga muutunud ja me ei saanud kauem otsusega oodata. Usume, et oli õige otsus ralli peatada ja kindlustada kõikidele ohutu teekond koju sellistes spetsiifilistes oludes."

M-Spordi boss Richard Millener nõustus kolleegiga. "Toetame täielikult organiseerijate, FIA ja WRC promootorite otsust. Kuigi võistlejahing meie kõigi sees tahaks rallit jätkata, siis tuleb arvesse võtta laiemat olukorda. Arvestades erinevaid reisipiiranguid, mida hetkel USA-s ja Euroopas rakendatakse, on meie peamine prioriteet kindlustada kõikide meeskondade liikmete ohutu kojusõit."

"Meie meeskond mõistab täielikult olukorda ja toetab otsust," lisas Toyota juht, neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen. "On kahju, et Mehhiko ralli lõppeb nii, aga see on õige otsus."