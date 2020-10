Andrea Adamo lubas Sordole esikoha alles jätta: ei pea olema Einstein, et sellest aru saada

Sordo edestas ralli lõpus tiimikaaslast Thierry Neuville'i 5,1 sekundiga, Sebastien Ogier (Toyota) kaotas 6,1 sekundiga ja oli kolmas.

Hooldusalasse hilinemisega on trahve võimalik võtta 10-sekundiliste sammudega, seega otsustas Hyundai, et Sordot pole mõtet hilinema sundida. Sel juhul oleks positsiooni parandanud ka Ogier.

"Vaadake vahesid. Selleks ei pea olema Einstein, et aru saada, et on raske vahedega mängida," rääkis Adamo WRC teleülekandele.

Kokkuvõttes jäi Adamo nädalavahetusega rahule.

"Tunne on hea. Aga pean ütlema, et pean Danit natuke lööma, sest ta juhtis vahepeal 34 sekundiga, või mis iganes see edu oli. Lõpuks oli vahe alla kuue sekundi. Ta mängis liiga palju minu südamega," rääkis itaallane.

"Thierry Neuville tegi samuti suurepärast tööd ja Ott (Tänak) võitis punktikatse. Olen oma inimeste üle uhke. Ütlen alati nii - ma ei tea, kas mina väärin neid või nemad mind," lisas ta.

Tänak pidi reedeste vedrustuse probleemide tõttu leppima kuuenda kohaga, aga punktikatsel ei saanud talle keegi vastu.

MM-sarja punktiseis pärast Sardiinia rallit:

1. Elfyn Evans (Toyota) 111 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 97

3. Thierry Neuville (Hyundai) 87

4. Ott Tänak (Hyundai) 83

5. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

6. Teemu Suninen (M-Sport) 44

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

8. Dani Sordo (Hyundai) 26