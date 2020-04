Andrea Adamo läbirääkimistest Tänakuga: jutud eralennukitest ajasid mind lihtsalt naerma

"Las ma ütlen. Kui sa pole just Brad Pitt, on väga raske kutsuda Angelina Jolie õhtusöögile. Arvan, et Tänaku toomine võistkonda polnud otseselt keeruline, aga mõistagi olid teatud majanduslikud küljed, mis tuli selgeks rääkida," kirjeldas Adamo läbirääkimisi Tänakuga. "Erinevad jutud (meedias) eralennukitest ja nii edasi ajasid mind lihtsalt naerma."

"Meile aitas kaasa see, et leidsin mehe, kes ihkab sama moodi võita nagu mina. Täpselt sama võiduhimuline on ka (Thierry) Neuville. Ott on iseloomult minuga sarnane. Ta ei ole just mees, kellele meeldib avalikkuse ees nalja teha või kes oleks väga suhtlev, aga omavahel saame hästi läbi."

Adamo kiitis oma hoolealuste suhtumist ja töökust. "Kõik on professionaalid. Rallil oleme ikkagi selleks, et võita. Mulle meeldib väga, et Neuville ja Tänak töötavad koos hästi. Ott on kindlasti toonud meeskonda kogemusi juurde. Nad räägivad Thierry'ga sarnaseid asju, mis tuleb kindlasti kasuks."

Adamo sõnul on meeskonnas oluline olla otsuste tegemisel avatud. "Tõde teeb inimese vabaks. Loomulikult pole inimene tippsõitja, kui ta pole veidi isekas. Mõistan seda täiesti."

Evans uuris ühtlasi Adamolt Tänaku suhtluse kohta ajakirjandusega. Kas häirib, et ta on vahel intervjuude ajal vahel vaikne, reserveeritud või terava ütlemisega? "Mulle meeldib tema sõnavõtte lugeda. Ma ei saa midagi tema kohta öelda, sest kui midagi juhtub, pole ka minu endaga just kõige lihtsam rääkida."

"Meil on spordis vaja karaktereid," tõdes Adamo. "Kui kõik sõitjad räägiksid ilusasti sellest, kuidas kogu aeg hästi läheb, siis oleks see vaatajatele varsti väga igav. See kõik on osa mängust. Kui Tänak näiteks ütleb, et masin pole hea, aga samas on tal parim aeg katsel, siis see teeb mind rõõmsaks."

