Andrea Adamo kutsub "s*ta" Mehhiko ralli järel meeskonna kokku: kui tiimis on tehtud vigu, on need minu vead

Thierry Neuville ja Dani Sordo langesid Mehhikos tehniliste probleemide tõttu suurest konkurentsist juba reedesel võistluspäeval. Ott Tänak saavutas rallil lõpuks teise koha, aga esikohaheitluse läks eestlasele maksma reede hommikul tehtud sõiduviga, millega läks kaotsi 45 sekundit.

"S*tt," vastas Adamo küsimusele, kuidas ta nädalavahetuse kokku võtaks.

"Tegime rallil vigu, mida me poleks pidanud tegema ja püüan nendest aru saada," avaldas Adamo. "Teen see nädal koosoleku, et mõista, mis valesti läks ja kuidas asju parandada. Samas oleme elus hullemat näinud. Sellistel puhkudel tuleb analüüsida, mis juhtus ja kus ma vea tegin. Võib-olla ei lasknud ma tiimil töötada õigel viisil."

"Hyundai Motorspordis ei tööta lollid inimesed. Siin on väga targad isikud ja vahel võin mina olla see nõrk lüli ehk kõige vähem targem," võttis Adamo süü enda peale. "Võib-olla pean neil endil laskma asju organiseerida."

Adamo rõhutas, et meeskonna pealikuna vastutab tema. "Kui sa oled juht, tahavad inimesed sinuga pilte teha ja ühtlasi tuleb ajakirjanikega rääkida. Juhina peab võtma täieliku vastutuse. Kui tiimis on tehtud vigu, on need minu vead."