"Me ei saa õnnelikud olla. Saime taas tõestust, et on situatsioone, kus me ei suuda piisavalt head esitust näidata. Me ei Rootsis kunagi esikohaheitluses olnud, oleme sunnitud kaitsetaktikat kasutama," rääkis Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Vähemalt on Thierry Neuville endiselt MM-sarja liider, koos Elfyn Evansiga on neil sama palju punkte. Me ei kaotanud ka võistkondlikus arvestuses liiga palju punkte, seega oleme mängus sees," lisas itaallane.

Järgmine etapp peetakse 12.-15. märtsini Mehhikos.