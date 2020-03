Andrea Adamo koroonaviirusest: kõige hullem, mis hetkel levib, on paanika

Hyundai meeskonna tiimipealiku Andrea Adamo sünnimaa Itaalia on Euroopas kõige hullemini koroonaviirusega pihta saanud. Adamo ise elab aga igapäevaselt Saksamaal ning Itaaliat külastas ta viimati veebruari alguses. Küll aga kardab Adamo, et Itaalia kodakondsus võib tema reisimisele tagasilööke tuua. "Kõige hullem asi, mis hetkel levib, on paanika," kommenteeris Adamo olukorda. "Hetkel saame reisida ilma piiranguteta. Probleem on aga siis, kui riigid kardavad vastu võtta välismaalasi ja hakkavad piiri peal peatama itaallasi või teisi rahvuslasi."

"Nad vaatavad passi ja näevad, et ma olen itaallane, aga viimati käisin Itaalias nädal pärast Monte Carlo rallit (23. - 26. jaanuar). Kui ma oleksin viirusesse nakatunud, oleksin juba ka üle saanud sellest. Isegi, kui ma ütlen, et elan Saksamaal ja olen sealne resident, siis see ei pruugi inimesi huvitada."

Euroopasse naaseb WRC-karussell mai lõpus, mil peetakse Portugali MM-ralli.