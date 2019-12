Andrea Adamo kirjeldas lähemalt oma filosoofiat: me võidame, aga mina kaotan

"Kui ma siia jõudsin, oli kõik põhimõtteliselt juba olemas," rääkis Adamo Hyundai poolt postitatud videos, kus võeti kokku ajalooline hooaeg. "Ma pidin lihtsalt juhtima hakkama ja võib öelda, et leidsin päris head koostisosad, millest üks hea kook teha - või õigemini spagetid."

"Kõige tähtsam asi, mida tegema pidin, oli olla kõigi jaoks kohal," avaldas itaallane. "Mõtlesin, et kõik vajavad kedagi, kes oleks kogu aeg kõigi jaoks olemas. Ma olen alati öelnud, et mina olen tiimi nägu. Meie võidame, aga mina kaotan - see oli minu suhtumine esimesest päevast alates."

"Kui keegi hakkas Hyundai'd ründama, tahtsin olla see, kes meeskonda kaitses. Ma ei lubanud inimestel tulla ja hakata töötajates kahtlema, nende üle nalja tegema või panna neid keerulistesse olukordadesse, kus tuleb halbadele küsimustele vastata. Kavatsesin olla ise nii-öelda see "paha tegelane", et kõik saaksid probleemide korral minu peale näpuga näidata, mitte minu inimeste peale."

Vaata videost, mida Hyundai sõitjad Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo lõppenud hooaja ja meeskonna pealiku Adamo kohta rääkisid!