Andrea Adamo kergitas saladuseloori Tänaku masina muudatuste osas

Sotsiaalmeedias ilmusid juba reedel fotod, kuidas Tänaku masin erineb hispaanlasest tiimikaaslase omast. Piltidelt paistis, kuidas eestlase autole on paigaldatud teine tagatiib ning küljepeegli juurde uus lisatiib. Sordo kasutab samasuguseid lahendusi, mis olid Hyundai masinatel Rootsi rallil.

Nüüd kommenteeris Hyundai tiimipealik Andrea Adamo muudatusi portaalile DirtFish. "Nagu te teate, siis ma pole tehniline inimene ja ma tavaliselt tehnikast ei räägi. Küll aga ütlen teile, et oleme vahetanud tagatiiba ja eesmist poritiiba. Need on ainsad muudatused, kuid me alles vaatame, kas me need ka Mehhikosse kaasa võtame."

"Kui me midagi homologeerime, siis põhjusega teha asja paremaks. Töötame Portugalis nii masina esi- kui tagaosaga, et auto paremini tasakaalu viia."

Adamo lisas, et Tänaku masinal katsetatavad uuendused on ainsad, mis nad Hyundai autoga enne Mehhiko rallit teevad. Itaallane kinnitas ühtlasi, et hooaja käigus tehakse uuendusi ka mootoriga.

Mehhiko MM-etapp peetakse 12. - 15. märtsini.