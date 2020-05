Andrea Adamo idee WRC-sarja aitamiseks: uued meeskonnad võiks sammhaaval meiega liituda

"Meeskondadel võiks lasta liituda sarjaga nii, et nad võtavad ühe sammu korraga, täpselt nagu vanasti," rääkis itaallane DirtFishi vahendusel. "Sellisel juhul poleks neil kohustust kohe igal etapil osaleda. Kui näiteks anda neil kaks-kolm aastat aega oma plaani ellu viimiseks, saaksime näha, kuidas nad sarjas kõigega kohanevad."

"Praeguses olukorras, kus meil on nii palju rallisid ühel aastal, on keeruline kohustada kedagi kohe tervest hooajast osa võtma. Me kõik mäletame, mida Citröen tegi aastatel 2001-2002 ja kuidas neil edasi läks," lisas Adamo, viidates Prantsusmaa tiimile, kes 2001. ja 2002. aastal osales sarjas vaid loetud etappidel, kuid tuli 2003. aastal täishooaega kaasa tehes juba maailmameistriks. "Seega oleks täitsa hea, kui keegi ei peaks alustuseks kogu oma raha lauale laduma."

Adamo mõttega ühines Toyota boss Tommi Mäkinen. "Me kõik teame, kui kallis see sport on.14 rallit on suur arv ning räägitakse isegi plaanist rohkem etappe kalendrisse lisada. Praegu on ka erasõitjatel raske sarjaga liituda."