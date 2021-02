Andrea Adamo Hyundai segasest olukorrast: olen teinud kõik endast oleneva, et WRC-sarjas jätkata

Nagu Adamo eelmisel nädalal Eesti Päevalehes ilmunud loos teatas, võib Hyundai WRC-sarjast loobuda ja tema ei saa korporatsiooni juhte kuidagi mõjutada.

Nüüd lisas Adamo portaali DirtFish artiklis, et ootab endiselt ülemuste otsust.

"Mina olen Andrea Adamo. Väike immigrant Itaaliast, kes elab Saksamaal ja püüab mootorispordis oma parimat anda. Ma ei ole nii tähtis inimene, et saata Hyundai juhatusele kirju, et tähtaeg kukub varsti," lausus Adamo.

"Kui nad ütlevad mulle juunis "jah", siis hakkame autot juunis tegema ja proovime kõvasti vaeva näha. Kõik saavad aru, et mida hiljem me alustame, seda rohkem on teistel edumaad, mida peame vähendama hakkama. Aga kui mind 2022. aastal seal ei ole, soovin M-Spordile ja Toyotale ainult kõige paremat," lisas ta.

Adamo sõnul on ta teinud kõik endast võimaliku, et Hyundai WRC-s sarjas jätkaks.

"Ma ei oska Hyundai jätkamise protsenti paika panna. Olen teinud maksimumi, et rahvusvahelist autoliitu aidata. Ostsime kaks hübriidajamit, sest FIA palus mul seda teha, et protsess käima läheks. Tore, et sain neid oma rahaga aidata, aga sellest enamat ei saa ma teha," sõnas ta.