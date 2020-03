Andrea Adamo: Hyundai rallitiim oli koroonakriisiks valmis

"Praegu on kõik korras, vähemalt nii korras kui selles olukorras olla saab. Meie võistkonna keskus asub Saksamaa Baieri liidumaal, praegu on tehas kinni. Oleme pidanud oma tegevust piirama, aga tegelikult tegime juba enne kriisi puhkemist samme, et selles kiirelt muutuvale olukorrale reageerida," ütles Adamo.

"Meil on 250 töötajat, kes on 27 rahvusest. Tahtsime anda kõigile võimaluse jõuda koju enne, kui olukord väga halvaks läheb. Astusime samme, et me saaks sisse seada kodukontorikultuuri. Meie eesmärk on säilitada inseneritöö hulka nii palju kui võimalik," lisas itaallane.

Hyundai teates seisis lisaks, et ühelgi võistkonna töötajal pole seni koroonaviirusesse nakatumist tuvastatud.

