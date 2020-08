Andrea Adamo: ei usu, et jõuame sel nädalal tagasi normaalsesse ellu

"Meie suurim väljakutse on koroonaviirusega seotud reeglid. Meie võistkonna heaks töötab palju inimesi ja on olnud keeruline võtta kõigilt Saksamaal proovid ja teha kindlaks, et saame tulemused enne Eestisse jõudmist kätte. Aga nii me praegusel ajal elame. Ei ole nii, et mootorispordis saab asju teisiti teha," ütles Adamo.

"Ma ei tea, kas jõuame sel nädalal normaalsesse elu. Ma ei usu. Praegu toovad paljud asjad ellu stressi juurde, näiteks viirusesse nakatunud inimeste numbrid erinevates riikides. Kogu maailma olukord on ebaselge ja see muutub kogu aeg. Lisaks tänavusele hooajale peame töötama ka 2022. aasta reeglite kallal. Võin öelda, et stressi praegusel ajal jagub," lisas ta.

"Aga kui räägime sportlikust poolest, siis oleme tiimiga valmis. Pärast seda, kui riik lahti tehti, oleme saanud tehases autosid ette valmistada. Mehaanikute, sõitjate, kaardilugejate ja kõikide teiste jaoks olu väga tähtis, et saime enne Rally Estoniat väiksematel võistlustel osaleda. Testimine on hea, aga võistlus on midagi enamat," lausus itaallane.

Hiljutisel Lõuna-Eesti rallil võitis Ott Tänak kaheksast kiiruskatsest seitse ja näitas, et Hyundai on enam kui konkurentsivõimeline ka kiiretel kruusateedel.

"Mul on hea meel kuulda, et tal on autoga sõites kindlus olemas. Tore oli tema kommentaare pärast Lõuna-Eesti rallit kuulata. Eesti ralli tuleb raske, aga oleme palju vaeva näinud," sõnas Adamo.

Murekohana võib esile tuua, et Thierry Neuville ei suutnud Lõuna-Eesti rallil soovitud kiirust leida. Adamo esialgu belglase pärast ei muretse.

"Hea, et Thierry sai Lõuna-Eestis sõita, sest Rally Estonia on üsna spetsiifiline. Tal oli vaja pisut kindlust koguda ja ma tean, et ta juba ootab, et saaks uuesti võistelda."

Rally Estonia algab reedel Tartus.