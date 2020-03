Andrea Adamo: ei saa öelda, et oleksime täielikult Hyundai esitusega hooaja algul rahul

"Me ei saa öelda, et oleksime täielikult Hyundai i20 WRC masina esitusega hooaja esimestel etappidel rahul, ehkki Monte Carlos tuli võit ja Rootsis teine koht," rääkis Adamo Hyundai pressiteate vahendusel. "Me töötame kõvasti, et meil oleks igal rallil konkurentsivõimeline pakett koos."

"Mehhiko pakub hoopis teistsugust väljakutset, mis paneb nii meie autodele kui sõitjate erineva sruve peale. Teame, et stardijärjekord mõjutab kruusateede tingimusi, andes eelise näiteks Dani (Sordole), kes stardib tagantpoolt. Siiski peame keskenduma sellele, et suudaksime anda endast parima ka vaatamata asjaoludele, mida me ei saa kontrollida. Hooaja alguses võimalikult heade esituste näitamine on oluline, sest nii paneme paika ambitsioonid ülejäänud hooajaks."

MM-sarjas 42 punktiga liidrikohta jagav Thierry Neuville loodab järgmisel nädalal teenida oma esimese võidu Mehhiko rallil. "Mul on head mälestused Mehhikost, kus saime oma esimese poodiumi Hyundaiga ning oma esimese poodiumikoha üldse WRC-s veel aasta varem. See on alati olnud üks rallidest, mida olen tahtnud võita. Siiamaani ma pole olnud võimeline seda saavutama. Oleks tore tänavu seda muuta."

Mehhiko MM-etapp sõidetakse 12. - 15. märtsini.