Andrea Adamo ebaõnnestunud rallist: pean paljude asjade üle sügavalt järele mõtlema

Hyundai parima tulemuse eest hoolitses Thierry Neuville, kes sai kolmanda koha. Võitjale Sebastien Ogier'le (Toyota) kaotas belglane aga 1 minuti ja 13,5 sekundiga. Dani Sordo sai viienda koha, kaotades prantslasele enam kui kolme minutiga. Ott Tänaku jaoks lõppes ralli mäletatavasti laupäeval.

"Ralli lõppes samal viisil, nagu kogu nädalavahetuse möödus," rääkis Adamo Hyundai pressiteate vahendusel. "On selge, et see läks totaalselt valesti. Ma ei tea, kas asi on inimeste suhtumises, aga täna näitasime taas enda piire. Kindlasti polnud täna vaja suruda, sest olime lihtsalt haavu lakkumas."

"Isiklikult pean paljude asjade üle sügavalt järele mõtlema, sest sel nädalavahetusel nähtu ei tee mind kohe kindlasti uhkeks ega rõõmsaks. Midagi peab suhtumises muutma," jätkas Adamo, kes lõpetuseks tänas Carlos del Barriot, kelle jaoks see oli viimane ralli Dani Sordo kaardilugejana. "Tänan teda kogu töö eest viimase kolme hooaja jooksul, mille hulka mahtus kaks mälestusväärset võitu Sordoga Sardiinias. Soovime talle karjääri järgmises etapis ainult edu."

WRC sarja hooaeg jätkub 26.-28. veebruarini Lapimaal sõidetava Arctic ralliga.