Andrea Adamo avaldas, mis on talle Tänaku ja Neuville'i koostöö juures kõige enam meeldinud

Kui selgus, et Tänak siirdub Toyotast Hyundaisse, hakati rallimaailmas palju spekuleerima, missuguseks kujuneb tema läbisaamine senise esisõitja Neuvillega. Adamo kinnitas, et kahe tippsõitja vaheline koostöö sujub suurepäraselt.

"Kas teate, mis on mulle muljet avaldanud? See, kuidas Thierry on suhtunud nii alandlikult Oti liitumisse," rääkis Adamo DirtFishile. "Ta on olnud väga avatud meelega ning valmis kõigeks, et töö sujuks. Samamoodi käitub ka Ott."

"Kui nad testivad masinat, siis naad töötavad koos ja viivad autot õiges suunas edasi," jätkas itaallane. "Me areneme praegu tublisti. Inimesed muretsesid tiimisisese konkurentsi pärast, aga me töötame hoopis koos. Loomulikult on ralli ajal olukord teine, aga võistlustelt eemal oleme kõik koos."

Adamo kiitis ühtlasi Tänaku tööeetikat. "Ta on nagu Gabriele Tarquini (legendaarne Itaalia autosportlane - toim). Ta hüppab autosse ning teab täpselt, mida tahab. Mis veelgi tähtsam, Tänak teab, mida auto arendasime juures prioritiseerida," jätkas Hyundai boss. "Ott planeerib selgelt ära, millele ta keskendub."

"Inimesed ütlesid mulle, et Ott on mulle väljakutse," lisas Adamo. "Ma vastasin neile, et tema toomine Hyundaisse pole väljakutse. See on hoopis võimalus."

Ott Tänak hoiab WRC-s kolme etapi järel 38 silmaga viiendat kohta. Neuville asub 42 silmaga kolmandal real. MM-sarja hooaeg jätkub 4. - 6. septembrini toimuva Rally Estoniaga.