Andrea Adamo avaldas Hyundai murekoha: me pole selle kallal piisavalt tööd teinud

Tänavusel Rootsi rallil jäi Hyundai Toyotale selgelt alla. Esinelikus lõpetas koguni kolm Jaapani masinat, Hyundai jaoks päästis etapi Ott Tänak, kes saavutas teise koha.

Portaal DirtFish.com uuris Adamolt, kas Hyundai peabki kiiretel Soome ja Rootsi rallidel leppima teise kohaga. "Ei, asi pole selles. Minu hinnangul pole me nendel teedel kehvemad mitte kiiruse tõttu, vaid rohkem on tegu lahtise kruusaga," avaldas itaallane. "Näiteks mullusel Suurbritannia rallil me polnud eriti konkurentsivõimelised. Me polnud halvad, kuid ei olnud ka tipus. Praegu on meil ees veidike sarnane probleem, mis mullusel Walesi etapil."

"Ausalt öeldes on mul tunne, et me olime eelmisel aastal Soomes paremad. Oma senise kogemuse põhjal Hyundai pealikuna ütleksin, et meie probleem on just spetsiifiliselt Rootsi ja Suurbritannia rallidel."

"Jällegi, me oleme selgelt näinud, et meie masinal on teatud piir sellisel pinnasel sõitmisega," jätkas Adamo. "Oleme alates mullusest jaanuarist selle nimel töötanud. Me pole aga piisavalt kõvasti pingutanud ja peame edasi arenema. WRC-s on 13 rallit ning kui sa tahad võita, tuleb olla igal pool esimene."

"Vahepeal on Thierry võimeline sõitma tagasi vahet, mis meie autol võrreldes teistega on," kommenteeris Adamo Neuville'i esitust, kes oli Rootsis kuues. "Vahel on ta aga tavaline inimene, kes ei suuda imesid teha. Thierry annab endast parima autoga, mis tal on."