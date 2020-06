AMETLIK | Uus-Meremaa MM-ralli jääb tänavu ära

"On selge, et seoses suletud piiridega ning logistikaga, mis eeldab tuhandete külastajate vastu võtmist, pole 2020. aasta septembris ralli pidamine praktiline," rääkis Uus-Meremaa ralli peakorraldaja Michael Goldstein. "Viimase 12 kuu jooksul on meie meeskond teinud suurt tööd, et olla valmis WRC etapi korraldamiseks. Oleme pettunud, et ei saa seda nüüd teha, kuid samal ajal on see ülemaailmseid probleeme arvestades loogiline."

Alles kolmapäeval selgus, et tänavu jääb ära ka Soome ralli. Praeguse seisuga jätkub hooaeg alles septembris lõpus Türgis.

"Rahvusvaheline Autospordiliit, WRC-sarja promootorid ja MM-etappide korraldajad töötavad kõik koos 2020. aasta hooaja jätkumisel nimel. Kui kõik variandid on läbi töötatud, anname teada, missuguseks edasine hooaeg kujuneb," rääkis FIA rallidirektor Yves Matton.

Tänavu on WRC-sarjas peetud vaid kolm etappi - Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Nüüdseks on tühistatud Portugali, Keenia, Soome ja Uus-Meremaa rallid ning edasi lükatud Argentina ja Sardiinia etapid.

Kolme etapi järel on liider Sebastien Ogier 62 punktiga. Tiitlikaitsja Ott Tänak kaotab Ogier`le 24 punktiga ning on viies.