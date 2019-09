AMETLIK | Selgus järgmise aasta WRC hooaja kalender, võrreldes tänavusega vahetatakse välja kolm etappi

Sarnaselt tänavusele aastale on ka järgmisel hooajal kavas 14 etappi. Küll aga on nende seast maha tõmmatud Korsika, Kataloonia ja Austraalia ralli. Nende asemel naasevad MM-sarja Jaapan, Keenia ning Uus-Meremaa.

Esmakordselt WRC-sarja ajaloos sõidetakse rallisid ühe hooaja jooksul kuuel erineval mandril. Muutunud on ka etappide toimumisajad. Augustis toimunud Saksamaa etapp sõidetakse nüüd oktoobri keskpaigas.

"Pole saladus, et me tahtsime WRC-d veelgi globaalsemaks muuta ning ühtlasi rohkem etappe Euroopast väljas korraldada. Saime uueks aastaks hakkama väga põneva kalendriga," rääkis WRC kodulehel WRC Promoteri tegevjuht Oliver Ciesla.

Kui viimastel aastatel ning ka tänavu on hooaja viimaseks etapiks Austraalia, siis järgmisel hooajal sõidetakse see Jaapanis. Keenias sõideti viimati MM-ralli 2002. aastal. Uus-Meremaa naaseb võistluskalendrisse seitsmeaastase vaheaja järel.

"Jaapani ja Keenia naasmine tähendab seda, et esimest korda kahe viimase kümnendi jooksul on kaks suurimat mannert meie sarjas esindatud," lisas Ciesla. "Aasias ja Aafrikas on WRC jaoks suur turg ning tänan kõiki osapooli, kellel õnnestus see reaalsuseks teha. Uus-Meremaa ei vaja üldse tutvustust. Neil on pikk ja edukas ajalugu MM-sarjas ning sealsed kurvilised ja sujuvad teed on kindlasti aasta üheks tipphetkeks."

2020. aasta MM-sarja kalender: