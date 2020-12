AMETLIK | Rootsi MM-ralli jääb koroonaviiruse pandeemia tõttu ära

Rootsi MM-etapp pidi esialgu toimuma järgmise hooaja teise rallina ning see oli planeeritud 11. - 14 . veebruarini.

Võistluse peakorraldaja Glenn Olsson tunnistas, et koroonaviiruse juhtumite arvu kasv Rootsis on viinud suuremate piiranguteni, mis tähendas, et spordimaailma suursündmust polnud võimalik enam lihtsalt korraldada. "Rootsi ralli korraldajad, FIA (Rahvusvaheline Autoliit) ja WRC-sarja promootorid mõistavad täiesti, et kohalike tervis on kõige olulisem ning me oleme pühendunud sellele, et kaitsta Värmlandi kogukonna ja WRC perekonna tervist," sõnas Olsson MM-sarja kodulehe vahendusel.

Arctic Rally saab võimaluse?

Pressiteates toodi ühtlasi välja, et Rootsi ralli puhul on tegemist ainsa lumeralliga ning FIA ja WRC-sarja promootorid töötavad selle nimel, et Rootsi etapile alternatiiv leida. "Loodame peagi uue avalduse teha," seisis teates lühidalt.

Viimastel päevadel on spekuleeritud Põhja-Soomes 14. - 15. jaanuarini planeeritud Arctic Rally kohta, et see võib hoopis Rootsi MM-etapi asemel võimaluse saada. Urheiluuutiset.com kirjutas möödunud nädalal, et nende informatsiooni kohaselt planeeritakse Põhja-Soomes toimuvat WRC rallit veebruari viimaseks nädalavahetuseks.

Lähipäevad peaksid näitama, kas nendel juttudel on ka alust.