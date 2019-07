Ametlik: Raske avarii teinud Paddon ei saa Soome rallil startida!

"Kuigi Paddoni ja tema kaardilugeja John Kennardiga on õnneks kõik korras ja see on kõige olulisem, on auto kahjustused liiga suured, et neid parandada ning peame kurbusega tõdema, et nad ei saa nädalavahetusel Soome rallil starti tulla," seisis M-Spordi avalduses.

Autosport kirjutab, et Paddon võttis parasjagu kuuenda käiguga, kui pimedas kurvis rammis ta tee ääres olnud kivi ning paiskus teelt välja.

"Malcolm Wilson hakkas kohe asjaga tegelema ning palus leida viisi, kuidas Paddon starti saada, kuid meil ei ole see lihtsalt võimalik. See on väga frustreeriv," kommenteeris M-Spordi tiimipealik Rich Millener, kes ei soovinud juhtunus Paddonit süüdistada. "Kui testid selliste teede peal, võib nii juhtuda. Sisuliselt sama asi juhtus eelmisel aastal Sébastien Ogier'ga, tema sõitis aga parasjagu testiautoga, mitte võistlusautoga."

M-Sport alustab Soome rallit seega kõigi eelduste kohaselt kahe autoga, mida juhivad noored mehed Teemu Suninen ja Gus Greensmith. Elfyn Evans sai teadupoolest Eesti rallil seljavigastuse, mis ei luba tal Soomes startida.

Paddoni jaoks oleks Soome ralli olnud sel hooajal tema ainus MM-etapp: teadupoolest jäi ta hooaja alguses Sébastien Loebi tuleku tõttu Hyundai esindusmeeskonnast välja ning ka Soome rallil otsustas Hyundai tiimiboss Andrea Adamo Paddoni asemel võimaluse anda Craig Breenile.