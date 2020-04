AMETLIK | Portugali MM-ralli jääb tänavu ära

"Meil on väga kahju, et pidime sellise otsuse vastu võtma, kuid see on õige otsus, kui pidada silmas tuhandeid toetajaid, meeskondi, linnavalitsust, sponsoreid ja kõiki, kes olid seotud mulluse Portugali ralliga, mis tõi riigile sisse üle 142 miljoni euro," seisis Portugali MM-etapi korraldajate teates. "Juba on esitatud avaldus tuua Portugali ralli järgmisel aastal WRC-sarja tagasi."

Portugali MM-etapp pidi algselt toimuma 21. - 24. maini.

Juba varasemalt oli teada, et Argentina, Portugali ja Itaalia rallid on edasi lükatud. Portugali oma on neist esimene, mis aga ametlikult tühistatud on. Suured küsimärgid on üleval ka Keenia ja Soome ralli osas, miks peaks toimuma vastavalt juuli keskel ja augusti alguses.

MM-sarjas on seni sõidetud kolm etappi. Liidrikohta hoiab kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) 62 silmaga, kellele järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans (54) ja Hyundai äss Thierry Neuville (42). Valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) hoiab 38 punktiga viiendat kohta.

A statement from Automóvel Club de Portugal regarding Vodafone Rally de Portugal — WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 30, 2020

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!