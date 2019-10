AMETLIK! Ott Tänak liitub Hyundai võistkonnaga

"Meil on suur rõõm teatada, et Eesti rallisõitja Ott Tänak liitub meiega hooaegadeks 2020 ja 2021," seisab Hyundai meeskonna Twitteri postituses. "Eestlane teeb meie tiimi eest kaasa kaks täishooaega, alustades jaanuaris Monte Carlos!"

Lisaks Tänakule sõidab 2020. aastal Hyundai eest kõigil 14 etapil Thierry Neuville, kolmandat autot jagavad Sebastien Loeb ja Dani Sordo.

“Mul on väga hea meel, et oleme leidnud Hyundai Motorspordiga ühise keele ning sõlminud koostöö järgnevaks kaheks aastaks WRC-sarjas. Tiimipealikul, Andrea Adamol, on olemas väga selge, ambitsioonikas ja sihikindel visioon, mis sobitub kindlasti ka minu enda tulevikuplaanidega,“ avaldas Tänak.

„Praegu on WRC-sarjas väga huvitavad ajad nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele ja mul on suur au, et saame oma teekonda jätkata just selles tiimis. Hyundaid on olnud minu jaoks viimastel aastatel üheks tugevaimaks konkurendiks ja oleme nendega mitmel korral pidanud maha põnevaid lahinguid rallivõitude nimel ning seetõttu on mul Hyundai Motorspordi seniste saavutuste vastu suur lugupidamine,“ lisas Tänak veel.

„See meeskond ja auto on olnud alati konkurentsivõimelised ning kindlasti on huvitav näha nende tegemisi ka seestpoolt. Sõitjate koosseis saab olema väga tugev ja ma ootan juba suure põnevusega, mida me selle paari järgneva aasta jooksul üheskoos saavutada suudame.”

Tänak sõitis kuni 2017. aastani M-Spordi ridades, kahel viimasel aastal esindas ta Toyotat.

I'm really excited to announce that I will join with @HMSGOfficial from 2020 season.



We’ve been fighting closely against each other for a number of seasons. They have always had a competitive team and car, so now it will be interesting to see things from the other side. pic.twitter.com/XvoFi2Yk5s — Ott Tänak (@OttTanak) October 31, 2019