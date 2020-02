AMETLIK | Korraldajad kinnitasid: Rootsi MM-ralli toimub, kuid lühendatud kujul

Kui täna keskpäeval teatasid Rootsi ralli korraldajad, et WRC-etapp püütakse igal juhul läbi viia, siis õhtul anti teada, et Rootsi MM-etapp toimub kindlasti, kuid seda lühendatud kujul. Algselt planeeritud 300 km asemel läbivad rallisõitjad 185 kilomeetrit, kuid välja mängitakse ikkagi etapi täispunktid.



Ralli algab neljapäeval, 13. veebruaril ja lõppeb nagu planeeritud 16. veebruaril.

"On fantastiline, et saame ametlikult kinnitada, et Rootsi ralli toimub," teatas Rootsi etapi tegevjuht Glenn Olsson võistluse koduleheküljel. "Väga palju inimesi on selle nimel viimastel päevadel kõvasti vaeva näinud, et oleksime praeguses olukorras. Mul on nii hea meel, et kõik rallifännid, TV-vaatajad ja võistlejad saavad ka tänavu nautida ühte WRC-sarja vaatemängulisemat ja kiiremat rallit," lisas Olsson.



Alates homsest kuni reedeni on WRC-tiimidel võimalik Rootsis läbi viia testimist.



Täna päeval Rootsi aja järgi kell 14.00 toimus pressikonverents, kus kinnitati, et tänavune Rootsi ralli ära ei jää.