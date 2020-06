AMETLIK | Järjekordne tagasilöök: Walesi MM-ralli jääb tänavu ära

"See otsus ei tulnud kergelt, aga pärast arutlusi valitsusega leidsime, et peame globaalse koroonaviiruse pandeemia tõttu selle tegema," sõnas Suurbritannia ralli peakorraldaja David Richards. "Oleme lähedalt jälginud valitsusepoolset nõu ning üha selgemaks sai, et võimatu on teha plaane, kui kindlust pole."

Järjekorras 76. Walesi ralli pidi tänavu toimuma 29. oktoobrist 1. novembrini. Suurbritannia etapp on juba viies, mis tänavu tühistatud. Varasemalt oli selge, et Portugali, Keenia, Soome ja Uus-Meremaa rallisid tänavu ei toimu. Lisaks on edasi lükatud Argentina ja Itaalia rallid. Hetkeseisuga jätkuks hooaeg septembri lõppu planeeritud Türgi ralliga, kuid midagi kindlat mõistagi pole.

Tänavusest hooajast on sõidetud kolm etappi. Esikohta hoiab kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) 62 punktiga, kellele järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans (54p) ja Hyundai sõitja Thierry Neuville (42p). MM-sarja valitsev maailmameister Ott Tänak (Hyundai) on 38 silmaga viies.