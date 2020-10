Ametlik: FIA kinnitas, et Rally Estonia on 2021. aastal MM-kalendris

Kui tänavu oli Rally Estonia kavas septembri alguses, siis 2021. aastal toimub see juuli keskel, täpsemalt 15.-18. juulini.

WRC promootori tegevjuht Jona Siebel rääkis WRC-sarja kodulehel Eestist ülivõrdes.

"Eesti MM-debüüt oli tohutu õnnestumine. Eriti olukorras, kus korraldajatel oli vähe aega. Rally Estonia väärib 2021. aastal MM-kalendris oma kohta täielikult," ütles ta.

Esimest korda pääses kalendrisse Horvaatia ralli, mis toimub aprilli lõpus. Horvaadid üritasid MM-sarja pääseda ka tänavu, aga see ei õnnestunud.

2021. aasta WRC-kalender näeb praegu välja selline:

Monte Carlo (21.-24. jaanuar)

Rootsi (11.-14. veebruar)

Horvaatia (22.-25. aprill)

Portugal (20.-23. mai)

Sardiinia (3.-6. juuni)

Keenia (24.-27. juuni )

Eesti (15.-18. juuli)

Soome (29. juuli - 1. august)

Suurbritannia (19.-22. august)

Tšiili (9.-12. september)

Kataloonia (14.-17. oktoober)

Jaapan (11.-14. november)

WRC-sarja kodulehel lisati, et kui koroonaviiruse tõttu peaks mõni ralli ära jääma, on varunimekirjas Läti, Türgi, Belgia, Kreeka, Itaalia (Monza) ja Argentina rallid. Täna teatasid Argentina ralli korraldajad, et 2021. aastal seal MM-rallit siiski ei toimu.

Uudist kinnitasid sotsiaalmeedia vahendusel ka Rally Estonia korraldajad: