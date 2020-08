AMETLIK | Belgia teeb autoralli MM-sarja debüüdi

Jaapani ralli pidanuks sel aastal tegema comeback'i WRC sarja pärast 10-aastast pausi, kuid koroonaviiruse tõttu on tõusva päikese maale reisimine raskendatud.

Belgiast saab seega 34. riik, kes 1973. aastal loodud WRC sarja etappi võõrustab.

Ypresi rallit sõideti esmakordselt 1965. aastal ning seda peetakse üheks Euroopa nõudlikumaks ralliks. Ott Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville võitis selle 2018. aastal, mullu oli parim Craig Breen.

Tegemist saab olema kolmepäevase ralliga, kus kiiruskatseid kokku umbes 300 km. Pühapäeval jõuab ralli ikoonilisele Spa ringrajale, punktikatsel läbitakse ka kuulus Eau Rouge'i - Raidilloni rajalõik.

Ralli hoolduspark rajatakse Antwerpeni vanalinna Grote Markti.

"Ypresi ralli on olnud mitmeid aastaid FIA Euroopa meistrivõistluste nurgakivi. Selle saamine WRC ralliks saab olema sõitjatele üks karmimaid väljakutseid," ütles WRC promootori ralli tegevjuht Simon Larkin.

"See on keeruline segu kitsastest asfalteedest ja teid ääristavatest suurtest kraavidest koos mõningate pimedate katsete ja potentsiaalselt vahelduva ilmaga ning pakub fännidele palju põnevust."

FIA rallidirektor Yves Matton lisas: "Meil on väga kahju, et Jaapani rallit sel aastal pandeemia tõttu ei toimu, eriti arvestades kogu seda rasket tööd, mida Jaapani võimud, Jaapani autoliit ja korraldajad on juba teinud. Tänan neid selle eest.

"Belgial on suured traditsioonid ja kirg ralli vastu, mida tõestavad arvukad belglased erinevates rollides WRC sarjas - sõitjad, mehaanikud, tiimipealikud, ajakirjanikud. Ralli marsruut esindab ralli DNA-d, sest läbib kogu riigi, ühendades Ypresi Spa-Francorchamps'ga, mis on Belgia mootorispordi kaks ikoonilist paika."

Jaapani ralli korraldajad teatasid, et keskenduvad nüüd 2021. aasta rallile, mis on juba ka järgmise hooaja kalendrisse kinnitatud.

2020. aasta WRC etapid:

4.-6. september - Eesti

18.-20. septembr - Türgi

15.-18. oktoober - Saksamaa

29. oktoober - 1. november Itaalia

19.-22. november Belgia