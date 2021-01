AMETLIK | Autoralli MM-sarja lisati uus ja põnev etapp

Ypresi asfaldiralli peetakse augustikuus, kuid täpseid kuupäevi pole veel paika pandud.

Koroonakriisi tõttu ära jäetud Suurbritannia ralli pidi toimuma 19.-22. augustini Põhja-Iirimaa territooriumil.

WRC Promoteri turundusdirektor Jona Siebel usub, et Belgia jõuproovist saab üks hooaja põnevamaid võistlusi.

"Ypres on olnud Euroopa ralli ülipopulaarne nurgakivi juba üle poole sajandi. Selle ralli tõus WRC-kalendrisse pakub sõitjatele selle hooaja ühe kõige tõsisema väljakutse," märkis Siebel WRC kodulehekülje vahendusel.



"See ralli on keeruline segu kitsastest asfalditeedest, mida ääristavad suured kraavid, ning kus on ka mõned pimedas sõidetavad katsed. Ja kui lisada juurde vahelduvad ilmastikutingimused, pakub see fännidele kindlasti palju põnevust," lisas Siebel.



Ypresi ralli lisati kalendrisse ka eelmisel suvel, kuid lõpuks tuli novembrikuusse planeeritud etapp koroonaviiruse tõttu siiski ära jätta.

Belgiast saab 35. riik, mis korraldab MM-rallit. Ypresi võistlust on peetud alates 1965. aastast. Selle väga nõudliku ralli on suutnud siiani võita näiteks Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Craig Breen.

WRC uus hooaeg peaks startima 21.-24. jaanuaril peetava Monte Carlo ralliga. Hooaja teine MM-etapp toimub ilmselt 25.-28. veebruarini Rovaniemis Artic Lapland Rally raames. Algse võistluskalendri kohaselt pidi teine etapp sõidetama Rootsis.

MM-kalender 2021:

1) 21.-24. jaanuar Monte Carlo ralli

2) ? (25.- 28. veebruar Artic Lapland Rally?)

3) 22.-25. aprill Horvaatia ralli

4) 20.-23. mai Portugali ralli

5) 3.-6. juuni Sardiinia ralli

6) 24.-27. juuni Keenia Safari ralli

7) 15.-18. juuli Rally Estonia

8) 29. juuli - 1. august Soome ralli

9) (august) Ypresi ralli

10) 9.-12. september Tšiili ralli

11) 14.-17. oktoober Kataloonia ralli

12) 11.-14. november Jaapani ralli