AMETLIK | Argentina ralli jääb ära!

Promootor tegi sellise otsuse Argentinas täna kehtestatud erakordsete meetmete tõttu.

"Mõistame, et Argentina võimude prioriteet on takistada viirust üle riigi levimast, eriti suuri rahvakogunemisi tekitavatel üritustel. Meil on edasi lükkamise pärast kahju. Kinnitame, et kõik osapooled töötavad ühiselt, et leida rallile uus kuupäev," ütles WRC tegevdirektor Oliver Ciesla."

Järgmisena on MM-kalendris kavas 21.-24. maini sõidetav Portugali ralli, misjärel peaks karavan liikuma edasi Sardiiniasse (4.-7. juuni).

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

