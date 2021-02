AMETLIK | Arctic ralli toimub. Võistlusel on erakordsed nõuded, sõitjatel peab autos olema "ellujäämispakett"

MM-ralli korraldajad pidid nii Soome valitsusele kui ka tervishoiu- ja piirivalveametnikele tõestama, et üritus on kohalikele elanikele ohutu ja riiki sisenemine on praeguste piirangute alusel võimalik.

Välismaa rallisõitjad saavad Soome siseneda eriloa alusel. Rallile saabuvad välismaalased peavad päritoluriigi piiril esitama negatiivse koronaviiruse testi, mis võib olla kuni 72 tundi vana.

"Lisaks testitakse neid kohe Soome saabudes, kas piiril või Rovaniemis. Alles siis, kui see test on ka negatiivne, sisenevad võistlejad ja teised ralliinimesed võistlusalale," selgitas ralli direktor Kai Tarkiainen.

Lisaks on Arctic talverallil osalejate jaoks kehtestatud reeglid, mida pole kunagi varem WRC-sarjas olnud. Nimelt peab igal ekipaažil olema Arctic rallil kaasas nn “ellujäämispakett”. See pakett peab sisaldama varustust juhuks, kui ralliauto teelt kõrvale kaldub ja/või lumevallidesse kinni jääb. Kuna ralli toimub koroonapiirangute tõttu publikuta, pole raja kõrval pealtvaatajaid, kes saaksid rallimehi aidata.

"Igas autos peab olema kaks lumelabidat, puksiirköis ja soojad riided, peakatted, kindad ja jalanõud juhile ja kaardilugejale," seisab reeglite loendis.

Lisaks on reeglites välja toodud eraldi punkt, kuidas sõitjad peavad käituma kokkupõrkel põhjapõdraga. Sellise õnnetuse korral tuleb koheselt teavitada politseid numbril 112.

Esmakordselt MM-kalendrisse lisatud Soome talverallil on kavas kümme kiiruskatset kogupikkusega 251,08 km. Sellest koguni 144,04 km sõidetakse laupäeval. Nii reedel kui ka pühapäeval on kavas vaid kaks kiiruskatset, laupäeval kuus. Lisaks sõidetakse nii reedel kui ka laupäeval üks katse pimedas.