Alba rallil võidutsenud Neuville: minu ja Oti tagasiside Hyundaile oli väga sarnane

"See oli igavesti tore päev autos," sõnas DirtFishile Neuville, kes võitis Alba rallil üheksast kiiruskatsest kaheksa. "Tunne oli kohe hommikul esimesest hetkest peale hea."

"Me tegime mõned muudatused - kuid ei, ma ei ütle millised -, aga kogu aeg töötasime uute osadega. Tundsin, et just nii need peavadki töötama ja nad töötasid hästi. Meie ajad olid head, olime kiired ja masin oli kiire. Olen oma esitusega rahul ja mõistagi Nicolasega [kaardilugeja Gilsoul], kes on minu kõrval," rääkis belglane.

Ligi viiekuuse vaheaja järel esimese võistluse teinud Neuville lisas, et Ott Tänaku masinal vahetati samu detaile ning meeskond sai neilt mõlemalt väga sarnast tagasisidet.

"Ma tahaksin Hyundaid tänada. See võistlus näitas, kuidas nad pingutavad WRC sarja nimel. Tore oli näha tervet meie tiimi perekonda siin nädalavahetusel koos," tänas belglane oma tööandjat.

Järgmise stardi teeb Neuville sarnaselt Tänakule Lõuna-Eesti rallil.