Ajaleht: 2021. aasta WRC kalendris tuleb veel ridamisi muudatusi

Belgia väljaanne Le Derniere Heure teatab, et tuleval hooajal ei saa pidada ka Keenia rallit, mille kohta on endale võtmas Ypresi ralli Belgias, mis pidi ka sel aastal eelviimase etapina peetama, kuid mis viimasel hetkel siiski ära jäi.

Lisaks ei näe me Le Derniere Heure teatel tuleval aastal WRC autosid Suurbritannias. Leht spekuleerib, et see võidakse asendada Monza ralliga, kus kihutati alles mõned nädalad tagasi ja kus selgusid maailmameistrid.

Belglaste uudist vahendav Soome portaal Rallit.fi lisab, et Rahvusvaheline Autoliit (FIA) teeb eeldatavasti kalendrimuudatused teatavaks õige varsti. Täna on see teema laual FIA Mootorispordi Nõukogu koosolekul.

2021. aasta MM-ralli peaks algama veidi enam kui kuu aja pärast Monte Carlo ralliga.

WRC kodulehel välja hüütud 2021. aasta MM-kalender 21.-24. jaanuar Monte Carlo

11.-14. veebruar Rootsi

22.-25. aprill Horvaatia*

20.-23. mai Portugal

3.-6. juuni Itaalia

24.-27. juuni Keenia

15.-18. juuli Eesti*

29. juuli - 1. august Soome

19.-22. august Suurbritannia*

9.-12. september Tšiili

14.-17. oktoober Hispaania

11.-14. november Jaapan



* on veel kokku leppimisel