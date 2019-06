Ajakiri Autosport Tänaku järgmise aasta lepingust: Toyota pole Tänaku jaoks kodu, M-Sport on

Konkreetsemalt Tänakust rääkides rõhutas Evans, et tegelikult pole kellelgi kõrvaltvaatajatest suuremat aimu - kaasa arvatud temal endal -, millises suunas Tänak hetkel mõtleb või tööd teeb. "Ausalt öeldes pole mul absoluutselt aimu. Aasta alguses olin ma kindel, et ta läheb M-Sporti. Laupäeva õhtul Sardiinias olin kindel, et ta pühendub rohkem Toyotale. Kuid nüüd? Kahtlustan, et isegi tema ei tea kindlalt."

"Toyotal on kõik, mis ta vajab: suurim eelarve, üks parimatest taristutest, kiirvalimise peal vaieldamatult kõige mõjuvõimsam mees autotööstuses - Akio Toyoda - ning väga, väga kiire ralliauto. Aga see pole kodu," jätkab Evans.

"M-Sport on Tänaku jaoks kodu. Ning jääb alatiseks. Eestlase lugupidamine ja imetlus Wilsoni ja tema tiimi vastu on ühtaegu nii järjekindel kui ka täielik."

"Nendevahelise sideme mõistmiseks on vaid vaja vaadata Tänaku filmi. Nad on olnud nugade peal rohkem kui ühe korra (täpsemalt kolm) ning iga kord on Tänak kaljult alla kukkunud, kuid ainult selleks, et Wilson talle käe ulataks ja tagasi tõmbaks."

Latvala aeg võib läbi olla

"Tänak on juba rääkinud oma soovist tulevik selgeks saada nii ruttu kui võimalik, aga Sardiinia ralli saab seda ainult edasi lükata. Kui ta oleks seal võitnud ning võidutseks ka Soomes, arvan, et tehing paigale jääda oleks juba tehtud. Ning seda veel paariks aastaks. Aga nüüd? Väga raske ennustada."

"Ning Tänak on turul suur muutuja. Kui Tänak jääb Toyotasse ja Kalle Rovanperä istub järgmisel aastal kolmandasse Yaris WRC-sse, oleks turul saadaval Kris Meeke või Latvala," ütleb Evans, tuues välja, et siinkohal on eelis Meeke'il, kellel on oma tiimikaaslasest 50% enam punkte ning rohkem järjepidevust ja kiirust - selle tunnistuseks on suurem katsevõitude arv ja suurem ralli liidrikohal veedetud aeg.

"Nii palju kui mulle Jari-Matti ka ei meeldiks ning kuivõrd valus mul seda ka öelda ei oleks, tundub, et see võib olla ühe kõige ehtsama, ausama ja korralikuma kaaslase, keda ma mootorispordis olen kohanud, teekonna lõpp. See pole veel tehtud. Soome või Saksamaa võit Meeke'i või Latvala jaoks paneks neid tugevasse positsiooni, kuid Meeke on siiski sammukese eespool - 50 punkti järgmiselt kahelt etapilt kindlustaks peaaegu kindlalt 2020. aasta lepingu talle."