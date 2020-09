AJAKAVA JA OTSEBLOGi | Karm ja ettearvamatu Türgi ralli algab 4,7-kilomeetrise testikatsega

Kaks nädalat tagasi Rally Estonia võitnud Ott Tänak (Hyundai) hoiab punktitabelis kolmandat kohta, jäädes Sebastien Ogierist (Toyota) maha 13 punktiga. Kahe maailmameistri vahele jääb veel Ogieri tiimikaaslane Elfyn Evans, kes edestab Tänakut nelja silmaga. Saarlasele järgnevad Kalle Rovanperä (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) ning M-Spordi tiimi Fordiga sõitvad Teemu Suninen ja Esapekka Lappi.

Neljapäevasel pressikonverentsil rääkis Tänak, et tänavused olud Türgis on mullusest veel hullemad. "Teed on midagi sellist, nagu üle-eelmisel aastal. Pühapäev on kõige keerulisem," iseloomustas ta. "Erinevaid segavaid faktoreid on palju. Sellelt rallilt puhtalt läbi tulek eeldab tarkust. Kohati on vaja ka õnne, kui seda saab nii nimetada."

Delfi alustab kogu ralli nädalavahetuse kestva otseblogiga reedesest testikatsest, mis stardib kell 9.01. Reede õhtul on kavas ka kaks kiiruskatset pikkustega 13,9 ja 11,32 km, mis algavad kell 17.08 ja 18.21. Ralli kiiruskatsete kogupikkus on 221,46 km. Koos ülesõitudega läbivad ekipaažid 714,32 kilomeetrit.

Samuti pakume kolmel päeval kuulamiseks "Kuues käik" podcasti, kus päeva kokkuvõtteid teevad Gunnar Leheste ja Roland Poom. Esimest podcasti tasub oodata juba reedel kella 13 paiku, teistel päevadel peale kiiruskatsete lõppu.

Türgi ralli varasemad võitjad (WRC-etapp):

2019 Sebastien Ogier (Citroen)

2018 Ott Tänak (Toyota)

2010 Sebastien Loeb (Citroen)

2008 Mikko Hirvonen (Ford)

2006 Marcus Grönholm (Ford)

2005 Sebastien Loeb (Citroen)

2004 Sebastien Loeb (Citroen)

2003 Carlos Sainz (Citroen)

AJAKAVA

Reede

Testikatse (4,7 km) 9:01

SS1 İçmeler (13,9 km) 17:08

SS2 Gökçe (11,32 km) 18:21

Laupäev

SS3 Yeşilbelde 1 (31,79 km) 08:45

SS4 Datça 1 (8,75 km) 10:08

SS5 Kızlan 1 (13,15 km) 11:06

HOOLDUSPAUS

SS6 Yeşilbelde 2 (31,79 km) 14:45

SS7 Datça 2 (8,75 km) 16:08

SS8 Kızlan 2 (13,15 km) 17:06

Pühapäev

SS9 Çetibeli 1 (38.15 km) 07:30

SS10 Marmaris 1 (6.22 km) 09:08

HOOLDUSPAUS

SS11 Çetibeli 2 (38,15 km) 11:10

SS12 Marmaris 2 (Punktikatse) (6,22 km) 13:18



Türgi ralli 1. päev https://twitter.com/thierryneuville/status/1306574449928527872 Kuuekordne maailmameister tuletab fännidele veelkord meelde, et Toyota testisõidud on läinud väga hästi. https://twitter.com/SebOgier/status/1306644687760101377 Jaan Martinsoni eelvaade Türgi rallile: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otsustav-turgi-ralli-kas-tiitliheitlus-lopeb-voi-ageneb?id=91054861 Ott Tänaku kommentaarid tänaselt pressikonverentsilt: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-turgi-rallil-neuvillei-abi-pole-turgis-oodata-meil-molemal-on-veel-voimalus-tiitlit-voita?id=91073341