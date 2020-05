Aegade parimaks rallisõitjaks valitud Sainz: Loeb ja Ogier väärisid seda tiitlit minust rohkem

"Raske öelda, kelle poolt ma ise hääletanud oleksin. Jätan selle saladuseks. Aga see oleks olnud üks Sebastienidest, kas Loeb või Ogier. Mõlemad olid erinevatel aegadel suurepärased tšempionid. Neid on võimatu võrrelda, sest ainult väike osa nende karjäärist kattus," rääkis Sainz portaalile DirtFish.

"Mõlemad Sebastienid väärinuks küsitluse võitmist, võib-olla mõni sõitja veel. Lõpuks peab ju keegi võitma. Ma ei tea, miks eksperdid ja rahvas minu poolt hääletasid. Ütlen neile aitäh, aga Sebastienid väärisid seda tiitlit ilmselt rohkem," lisas ta.

Sainz alistas duellides Tommi Mäkineni ning seejärel Ogier' ja Loebi.

"Ma arvan, et vastajad ei vaadanud ainult tiitlite arvu. Mul oleks neid võinud rohkem olla kui kaks. Aga üks on kindel: aitasin omal ajal muuta rallisõitjate mõtteviisi. Kui 1980. aastatel rallimaailma tulin, olid seal ainult spetsialistid. Tahtsin olla edukas igat tüüpi rallidel: Soomes, Kataloonias, Keenias, Korsikal, Monte Carlos. Kuidagi see mul õnnestuski. Pärast mind maailmameistriks tulnud sõitjad järgisid minu eeskuju ja suutsid võita igal teekattel," lausus 58-aastane hispaanlane.