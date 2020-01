„Mul on korraga väga palju emotsioone. Minu jaoks on Monte Carlo ralli väga suure tähendusega. San Remo ralli kõrval on see teiseks võistluseks, mis mind selle ala juurde meelitas. Seega on Thierry ja Nicolase (Neuville'i kaardilugeja Nicolas Gilsoul) võit minu jaoks väga eriline,“ sõnas Hyundai boss Andrea Adamo tiimi pressiteate vahendusel.

„Hyundai meeskond on viimase 12 kuu jooksul kõvasti arenenud. Mäletan, et eelmisel aastal oli tulemuseks teine koht. Seejärel panime kirja asjad, mida on vaja parandada. Minu inimesed on teinud palju tööd, et need puudused likvideerida,“ tõdes Adamo.

„Sebastieni tulemusele vajutas pitseri rehvivalik, mis ei olnud ideaalne. Peame püüdlema aga täiuslikkuse poole. Praegu aga tähistame,“ lisas Hyundai boss.