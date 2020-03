Adamo torge Mäkineni pihta: tundub, et tal on rohkem aega minu sõitjatele mõelda, kui mul tema kommentaaridele

Adamo on seda ka juba tänavu demonstreerinud, kui Mehhikos saab Hyundai roolis võimaluse juba viies erinev mees. Kui Monte Carlos kihutas Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, siis Rootsis startis kolmanda masinaga iirlane Craig Breen. Mehhikos teeb hooaja avastardi hispaanlane Dani Sordo.

"Ma ei ole kindel, kui sportlik selline käitumine on. Pigem tundub see mulle isegi hullumeelne," kommenteeris neljakordne maailmameister Mäkinen konkurendi taktikat tänavu veebruaris.

Järgmisel nädalal toimuva Mehhiko etapi eel uuris portaal DirtFish, kas Mäkinen on oma arvamust muutnud. "Ma usun, et tiitli eest ootab ees tihe heitlus. Olen kindel, et Rootsi ja Monte Carlo olid väga erilised etapid. Nüüd ootab ees rohkem sarnastest oludes rallisid, seega eks ole näha (kas Hyundai taktika jätkub)."

Oled sa nõus Adamo taktikaga? "Raske öelda. Tunnen, et meil on hea meeskond koos, kuid sama kehtib ka Adamo kohta."

Adamo kommenteeris Mäkineni seisukohta lühidalt. "Tundub, et Tommil on rohkem vaba aega mõelda minu sõitjate peale, kui minul on tema kommentaaride peale."

M-Spordi boss Richard Millener Adamo taktikas probleemi ei näe. "Minul sellega suurt probleemi pole. See lisab põnevust juurde ja tema positsioonis teeksin ise sama."