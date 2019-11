Adamo Tänaku ja Neuville'i vahelisest koostööst: jutt käib ikkagi professionaalidest, kes teavad, mida nad teevad

"Minu meelest on see imeline idee! Miks nad ei peaks olema ühes meeskonnas?" imestas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo intervjuus ERR-ile, kus ta rääkis Tänakust ja Neuvillest.

Kas pole ohtu, et nad võitlevad ainult iseenda, aga mitte tiimi eest? "Kui räägiksin rumalatest inimestest, siis võib-olla küll. Aga me räägime tarkadest inimestest, kes on professionaalid ja teavad, mida nad teevad," teatas Adamo. "See on nende töö, nad teavad täpselt, mida nad peavad tegema ja nad teavad täpselt, milline on nende roll ning milline minu roll. Seega ei, ma ei muretse."

"Neid tuleb kohelda ausalt ja võrdsel moel, tuleb veenduda, et hoolitsen mõlema eest ühtviisi ja austan neid ühtemoodi," jätkas ta. "Miks peaksin kedagi eelistama? Ma ei taha öelda, et [Oti ja Thierry] vahel võivad tekkida pinged, aga võib-olla tuleb näiteks ette hetki, kus tuleb mingeid otsuseid teha."

