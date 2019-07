Adamo tahab Tänakut Hyundaisse, kuna palka makstakse ju MM-tiitli eest

Hyundail on tulevaks hooajaks leping olemas Thierry Neuville'iga. Lisaks on loetud etappideks käed löödud ka Sebastien Loebiga. Nüüd jahitakse Tänaku allkirja.

Adamo sõnul on ta Tänaku palkamisest huvitatud seetõttu, et eestlase palkamine aitaks lihtsustada ka tema tööd.

„Mulle makstakse palka MM-tiitli võitmise eest. Mina ei pea tegema promootorite tööd,“ vastas Adamo küsimusele, kas WRC-sarja üldise huvi seisukohast võiksid suuremad staarid sõita erinevates tiimides.

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen teatas hiljuti, et nende esimeseks ülesandeks on Tänakuga lepingu pikendamine. Autospordi teatel läks Toyota olukord halvemaks Sardiinia ralli järel, kus Tänak pidi roolisüsteemi probleemide tõttu võidu viimasel katsel viienda koha vastu vahetama.

Varasemalt on ka M-Sport avaldanud, et nad on Tänaku palkamisest huvitatud. Autosport aga teatab oma allikatele tuginedes, et Hyundai on praeguseks M-Spordist ette hüpanud ehk tiimivahetuse korral siirduks eestlane just Hyundaisse.