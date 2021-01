Adamo raputas tuhka pähe: see pole olnud Hyundai tasemel ralli

"Kui peame hindama praegust seisu (Toyotal on kolmikjuhtimine - toim.), ei saa me tehtud töö üle uhked olla. See pole selline esitus, mida me soovisime näidata," kommenteeris Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

Kuna Ott Tänakul oli täna hommikul kaasas vaid üks varuratas, aga esimesel kahel kiiruskatsel purunes tal kaks rehvi, tuli eestlasel ralli katkestada. Tänakul jäi laupäevane võistluspäev lõpuni sõitmata, mis tähendab, et ta ei saa pühapäeval punkte jahtima minna ka punktikatsele.

"Kahjuks kaotasime Oti (Tänak) ja Martini (Järveoja) kahe rehvipurunemise tõttu. See juhtus esimest korda maailmameistrivõistluste jooksul, et me ei saa pühapäeval enam jätkata. Nii et kodus olevad fännid ei saa punktkatsel ühe sõitja esitust nautida. Reeglid on reeglid ning me peame neid järgima. Päeval, mis pole olnud Hyundai Motorspordi tasemel, polegi palju rohkem lisada. Ometi oleme varasemalt mitmel korral kogenud, et ralli pole kunagi läbi enne, kui see on läbi. Monte Carlo ralli on selle ütluse lipulaev," lisas Adamo.

Tänaku kommentaar Hyundai pressiteatest: "Kahjuks peame taaskord Monte varakult lõpetama. Esimesel katsel sõitsin kivi või millegi sellesarnase otsa ning lõhkusin ratta, mis põhjustas rehvi purunemise. See oli minu viga - ma ei märganud seda rajaga tutvumise ajal. Teise katse päris alguses saime taas väikse purunemise, seega pidime kummi peal pika tee tagasi tulema. Üritasime panna tagasi alla esimesena viga saanud rehvi, et sellega ülesõidul sõita, aga see ei kestnud. Me ei saanud rohkemat teha. Jõudsime hooldusalasse, aga pidime katkestama. Kuna meil pole homme võimalik enam rajale tagasi tulla, on ralli meie jaoks läbi."

Laupäeva lõpuks juhib rallit Sebastien Ogier, kes edestab Elfyn Evansit 13 ja Kalle Rovanperä 56,8 sekundiga.