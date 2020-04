Adamo on tuleviku pärast mures: järgmine aasta tuleb WRC-s veelgi kriitilisem

Koroonaviiruse pandeemia on juba praeguseks WRC-s kõvasti kaarte seganud. Argentina, Portugali ja Sardiinia rallid on edasi lükatud, küsimärgid on ka juulis ja augustis kavas olevate Keenia ja Soome MM-etappide kohal. Adamo sõnul sellega koroonaviiruse mõju ei lõppe.

"2021. aasta tuleb veelgi kriitilisem," rääkis Adamo. "Siis on veel raskem saada sarnane eelarve kokku. 2021. aasta reeglid peavad kärpima kulusid."

Tänavusel hooajal oli algselt plaanis 14 MM-etappi. Itaallase sõnul järgmisel aastal sellist programmi püsti panna ei saa. "Ma ei usu, et kõik tiimid on võimelised selliseid summasid maksma. See on fakt. Olen juba rääkinud kolleegidega, kõik oleme sarnases situatsioonis."

"MM-sarjas on kulutused üüratud. Järgmisel aastal pole meil sarnaseid vahendeid. Praeguses olukorras oleme Malcolmiga ühel lainel," viitas Adamo M-Spordi mänedžerile Malcolm Wilsonile.

Hyundai bossi sõnul on praegu parim aeg meeskondadel, WRC promootoritel ja Rahvusvahelisel Autospordiliidul (FIA) reageerida ning teha tarku otsuseid. "Ma ei saa öelda oma töötajatele, et me ei saa rohkem motosporti endale lubada. Peame seda saama, sest sel viisil saame praeguse olukorraga toime tulla."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!