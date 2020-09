Adamo: Neuville on teinud hämmastava ralli, kuid Otiga juhtunu jättis päevale kurva varjundi

"Me ei saa öelda, et oleme kokkuvõttes õnnetud, kuid Oti ja Martini katkestamine jättis päevale kurva varjundi. See oli asi, mida ei tohtinuks juhtuda. Tuleb vaadata positiivset. Thierry ja Nicolas on seni teinud hämmastava ralli. Sebastien ja Danos näitasid kõigile, kes neis kahtlevad, miks nad on üheksakordsed maailmameistrid. Pean ütlema, et mul on tõeliselt hea meel meie inimestega koos töötada - inseneride, mehaanikute, kõigiga Hyundai tiimis. Need inimesed ei anna kunagi alla, nad töötavad väga hästi," kommenteeris Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

Viimase võistluspäeva eel juhib Türgi rallit Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville, kellele järgnevad võrdselt 33,2-sekundilise kaotusega Sebastien Ogier (Toyota) ja Sebastien Loeb (Hyundai).

Tänak tuleb homme rajale tagasi ja üritab punkte teenida Power Stage'ilt.