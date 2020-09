Adamo meenutas hooaja pöördepunkti: istusime Tänaku ja Neuville'iga kuus tundi järjest koos

Ott Tänak sai Mehhikos küll teise koha, aga tehniliste probleemide tõttu pudenesid kõrgest mängust nii Thierry Neuville kui ka Dani Sordo.

"Mehhiko rallil jäid viimase päeva katsed ära ja sellel pühapäeval meie hooaeg muutus. Tegime tõeliselt pika koosoleku, mis kestis minu arust kuus tundi. Panime kõik lauale, ütlesime välja oma tõed ja tegime nimekirja, mida peaks auto juures muutma," rääkis Adamo Belgia rahvusringhäälingule.

Itaallase sõnul olid võtmetegelasteks Tänak ja Neuville.

"Neil on mõlemal väga korralik tehniline pagas. Thierry ja Ott töötavad koos, neil on sama eesmärk. See on võistkonna jaoks väga vajalik. Kui meil oleks kaks idiooti, kes kakleks ja ei räägiks teineteisega, oleks olukord hoopis teine," sõnas Adamo.

Nädal hiljem kutsus Adamo kokku veel ühe koosoleku, koroonakriisi tõttu toimus see virtuaalselt.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on Tänakul korralikud võimalused individuaalseks maailmameistriks tulla, võistkondlikus arvestuses kaotab Hyundai Toyotale vaid viie punktiga.

Sõitjate arvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 79

2. Elfyn Evans (Toyota) 70

3. Ott Tänak (Hyundai) 66

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 55

5. Thierry Neuville (Hyundai) 42

6. Teemu Suninen (M-Sport) 34

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 30

8. Craig Breen (Hyundai) 25

Võistkondlik arvestus:

1. Toyota 137

2. Hyundai 132

3. M-Sport 83