Adamo kiitis Tänakut ja Neuville`i: nad kurtsid, mitte ei vingunud

Kui esimene Hyundai koosolek peeti pühapäeval ja see toimus rahulikus õhkkonnas, siis sel nädalal kuulati spetsiaalselt Ott Tänaku ja Thierry Neuville`i muresid.

"Nad kurtsid, mis läks Mehhikos valesti ja nagu ma ütlesin, see oli minu viga, sest ma ei korraldanud asju õigesti," lausus Adamo portaalile DirtFish.

Küsimusele, kas tema rallimeeste kaebused olid põhjendatud, vastas Adamo: "Jah. Kuulake, päeval, mil sõitja loobub nõudmistest, on see päev, mil see sõitja ei taha enam võita."

"Nende kurtmine oli väga konstruktiivne. See on väga hea, et need vennad selgitavad oma kaebuste tagamaid, mitte lihtsalt ei ütle, et kõik on s*tt," lisas Adamo.

"Me istume koos maha ja arutame asju, sest tahame koos võita. Sellistel hetkedel ma mõistan, et olen õnnega koos, sest mind ümbritsevad nutikad inimesed," kiitis Hyundai boss oma tiimi.